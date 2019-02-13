شكرا لقرائتكم خبر عن الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم الأربعاء 13-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.20% بما يعادل 16.90 نقطة ، بأحجام تداول بلغت 104,577,414 ، وبقيمة وصلت إلى 2,667,684,940 ، مع عدد صفقات 96,590 صفقة .

بعدد أسهم مرتفعة بلغ 72 سهم ، وأسهم منخفضة بلغ 102 سهم ، و 14 سهم ثابتاً .

وارتفع أيضاً مؤشر السوق الموازي (NOMU) بنسبة بلغت 5.16% بما يعادل 169.14 نقطة ، بأحجام تداولات 442,598 ، وبقيمة بلغت 6,769,881 ، مع عدد صفقات 543 صفقة .

أكثر مؤشرات القطاعات ارتفاعاً كان من نصيب مؤشر الاتصالات (TTSI) بنسبة بلغت 1.44% بما يعادل 84.38 ، ويليه مؤشر إنتاج الأغذية بنسبة بلغت 0.75% بما يعادل 32.92 نقطة .

أما عن أنشط الأسهم بأحجام التداول فجاء على رأسها سهم التصنيع (2060) بأحجام تداولات بلغت 7,666,813 ، ويليه سهم دار الأركان (4300) بأحجام تداولات بلغت 6,697,435 .

وأكثر الأسهم نشاطاً من حيث عدد الصفقات هو سهم الكابلات (2110) بعدد صفقات بلغت 4,029 صفقة ، وجاء من بعده سهم التصنيع (2060) بعدد صفقات 3,783 صفقة .

وأعلى نسبة ارتفاع للأسهم خلال جلسة اليوم فكانت من نصيب سهم الوطنية للبناء والتسويق (9510) بالسوق الموازي بارتفاع بلغ نسبته 20.00% بما يعادل 61.40 نقطة ، ومن بعده سهم باعظيم (9503) من السوق الموازي بارتفاع بلغ نسبته 4.58% بما يعادل 1.40 نقطة .

وأكثر الأسهم انخفاضاً كان سهم الخضري (1330) بانخفاض بلغ نسبته -9.99% بما يعادل -0.70 نقطة ، ويليه سهم ابو معطي (9500) بالسوق الموازي بنسبة بلغت -5.91% بما يعادل -0.74 نقطة .