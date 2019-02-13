مايكروسوفت محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل – 13-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.56% بما يعادل 1.64 نقطة ، ويأتي هذا الارتفاع في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
كل تلك الإشارات الإيجابية تدعونا لتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 104.29 ، ليستهدف مستوى المقاومة 111.15 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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