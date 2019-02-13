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شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – تحليل – 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الارتفاع وسط استقرار تداولات السهم أعلى مستوى الدعم 60.79 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 80.70 إلى 48.49) ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 60.79 ، ليستهدف مستوى المقاومة 64.59 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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