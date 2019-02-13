شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك ينخفط بنطاق موجة تصحيحية صاعدة - تحليل – 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.50% بما يعادل -0.05 نقطة ، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، أمام سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة بالمدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولذلك نحن نرجح عودة الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 9.23 ، ليستهدف مستوى المقاومة 11.22 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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