شكرا لقرائتكم خبر عن 2 % ارتفاع أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بدعم من تراجع الدولار الامريكي في ظل توقعات بتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق حول خلافاتهما التجارية. وارتفع سعر الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1313.43 دولار للأونصة، وصعدت عقود الذهب الامريكية الآجلة 0.2 بالمئة أيضاً إلى 1316.6 دولار للأونصة. وارتفعت الفضة بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 15.72 دولار.



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