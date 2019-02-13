شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعًا عند 8617.22 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 16.90 نقطة ليقفل عند مستوى 8617.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 104 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 96 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 169.14 نقطة ليقفل عند مستوى 3445.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 442 ألف سهم تقاسمتها 543 صفقة.