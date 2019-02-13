شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح إعمار مولز ترتفع 7% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية لشركة "إعمار مولز" التابعة لشركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي نمو أرباحها السنوية بنسبة 7% في العام 2018.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 2.230 مليار درهم (607 مليون دولار) خلال السنة المالية 2018،مقارنة بصافي أرباح 2017 البالغ 2.086 مليار درهم (568 مليون دولار).

ووصلت إيرادات السنة المالية 2018 إلى 4.446 مليار درهم (1.210 مليار دولار)، بنمو نسبته 23% مقارنة بإيرادات 2017 البالغة 3.629 مليار درهم (988 مليون دولار).

وواصلت "إعمار مولز" تحقيق نمو في صافي الأرباح من ربع إلى آخر، مع تسجيلها لصافي أرباح بقيمة 591 مليون درهم (161 مليون دولار) خلال الربع الرابع (أكتوبر إلى ديسمبر) من عام 2018، بنمو نسبته 10% مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث (يوليو إلى سبتمبر) والبالغ 537 مليون درهم (146 مليون دولار).

وحققت "إعمار مولز" خلال الربع الرابع من 2018 إيرادات بقيمة 1.214 مليار درهم (331 مليون دولار)، بنمو نسبته 8% مقارنة بإيرادات الربع الثالث من عام 2018 والتي بلغت 1.129 مليار درهم (307 مليون دولار).

وتعتبر "إعمار مولز" من أكبر مشغلي مراكز التسوق في العالم، مع 6.7 مليون قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، وحافظت الشركة على معدلات إشغال قوية بلغت 93% ضمن جميع أصولها: "دبي مول" و"دبي مارينا مول" و"سوق البحار" و"مجمع الذهب والألماس" إضافة إلى مراكز التسوق الكائنة ضمن المجمعات السكنية. واستقبلت مراكز التسوق بالمجمل 136 مليون زائر في 2018، بنمو نسبته 5% مقارنة بعدد الزوار في 2017 والذي بلغ 130 مليون زائر.

وفي إطار استراتيجية التسويق الشاملة التي تنتهجها "إعمار مولز"، واصلت الشركة العمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية لموقع "نمشي" الرائد في الشرق الأوسط لتسوق الأزياء ومنتجات الجمال عبر الإنترنت، والذي استحوذت "إعمار مولز" على حصة مسيطرة فيه في أغسطس 2017. وأثمرت هذه الخطوة عن تحقيق "نمشي" لمبيعات بقيمة 849 مليون درهم (231 مليون دولار) خلال عام 2018، بنمو نسبته 16% مقارنة بالمبيعات المسجلة في 2017.

كما كشفت "إعمار مولز" عن تحقيق "إعمار للتطوير" لإنجازات هامة على صعيد الأعمال الإنشائية في "دبي هيلز مول"، المنطقة التجارية العائلية الجديدة المقرر افتتاحها في الربع الأول من 2020 في قلب "دبي هيلز استيت". ويجري العمل حالياً على إعادة تطوير "قرية السهول" لزيادة المساحات المخصصة للتأجير بنحو 75 ألف قدم مربعة، ومن المقرر استكمال أواخر العام الحالي.

كما واصلت "إعمار مولز" توسعة محفظة وجهات التسوق في المجمعات السكنية في 2018 مع افتتاح "سوق الينابيع"، محتضناً 240 ألف قدم مربعة من المساحات التجارية المخصصة للتأجير، والعديد من المفاهيم الجديدة، ومنها "ريل جونيور"، أول صالة سينما مخصصة للأطفال من "ريل سينما"، وDig It، منطقة الألعاب الترفيهية المستوحاة من أنشطة البناء.

وعلى صعيد الخطط التوسعية المقبلة، حققت "إعمار مولز" خطوات هامة في مشروع توسعة "فاونتن فيوز" و"زعبيل" لربط "دبي مول" ببوليفارد الشيخ محمد بن راشد وشارع المركز المالي، على التوالي.

ومن المقرر افتتاح مشروعي التوسعة خلال النصف الأول من 2019، وسيضيفان 4500 موقفاً جديداً للسيارات إلى "دبي مول".

وكانت إعمار العقارية قد حققت صافي ربح بلغ 4.3 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل صافي ربح بلغ 4.16 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، وبارتفاع نسبته 4%.