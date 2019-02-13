شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط مدعوماً بخفض الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار خام برنت اليوم بعد صدور تعهدات بتخفيض صادرات الخام وإجراءات لتقليص الإنتاج، بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية بفعل تراجع في مخزونات النفط المحلية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً إلى 63.30 دولارًا للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي 66 سنتاً إلى 53.76 دولارًا للبرميل.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قالت: إنها خفضت الإنتاج نحو 800 ألف برميل يومياً إلى 30.81 مليون برميل يومياً.