شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) الأنظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال الأداء سلبي للمؤشر منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 5024 نقطة، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 5050 نقطة، مما يعد إشارة سلبية، كما انزلق المؤشر اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 4940 نقطة كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 5080 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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