شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون يكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليكسر مستوى الدعم 11.60 ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -4.27% بما يعادل -0.50 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 11.60 ، ليستهدف مستوى الدعم 10.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.50 ومستوى المقاومة 11.60 .