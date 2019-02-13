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شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بيت التمويل الخليجي (GFH) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -5.49% بما يعادل -4.50 نقطة ، ونلاحظ ارتفاع أحجام التداول .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 80.30 ، ليستهدف مستوى الدعم 65.60 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 72.00 ومستوى المقاومة 81.00 .
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