- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يرتفع من جديد – تحليل صباحي - 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات التصحيحية ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 10.00 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.99% بما يعادل 0.10 ريال ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10.56 ، طيلة ثبات الدعم 10.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 10.56 .
كانت هذه تفاصيل خبر دار الأركان يرتفع من جديد – تحليل صباحي - 13-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.