شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يرتفع من جديد – تحليل صباحي - 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات التصحيحية ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 10.00 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.99% بما يعادل 0.10 ريال ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10.56 ، طيلة ثبات الدعم 10.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 10.56 .