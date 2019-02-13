شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم القصيم القابضة للاستثمار (6020) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 9.49% بما يعادل 1.04 ريال ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليهاجم مستوى المقاومة 11.98 .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.98 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.28 المقاومة 12.50 .