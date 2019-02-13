شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مدينة المعرفة (4310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 10.50 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 9.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 10.50 .