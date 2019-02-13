شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 100.00 ، جاء ارتفاع سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.80% بما يعادل 1.80 ريال ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 108.43 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 100.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 97.50 ومستوى المقاومة 105.00 .