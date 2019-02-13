شكرا لقرائتكم خبر عن بنك نيوزيلندا الاحتياطي يثبت معدلات الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقى صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع بنك نيوزيلندا الاحتياطي المنعقد في 13 من شباط/فبراير الجاري على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل دون تغير يذكر عند 1.75% للاجتماع السادس عشر على التوالي، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق.

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