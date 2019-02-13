إنتاج "أوبك" يتراجع إلى 30.8 مليون برميل يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تراجع إنتاج منظمة أوبك في يناير الماضي إلى 30.8 مليون برميل يوميا، وذلك من 31.6 مليون برميل يوميا خلال ديسمبر، بحسب تقرير المنظمة الشهري الصادر أمس.

وأوضح التقرير أنه من خلال خفض الإمدادات، نجحت المنظمة في محو 797 ألف برميل يوميا من السوق، وكانت تستهدف خفض 812 ألف برميل يوميا.

وعززت المنظمة توقعاتها لإنتاج الدول غير الأعضاء بمقدار 80 ألف برميل يوميا إلى 2.18 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى الإنتاج الأعلى المتوقع من خليج المكسيك.

وتتوقع أن العالم سيكون بحاجة إلى 30.6 مليون برميل يوميا من أعضاء المجموعة في 2016، بانخفاض مليون برميل يوميا مقارنة مع العام الماضي.

ونشرت أوبك في تقريرها الشهري أسعار خاماتها خلال شهري ديسمبر 2018 ويناير 2019، حيث بلغ متوسط سعر سلة هذه الخامات 58.74 دولارا للبرميل خلال يناير الماضي بارتفاع قدره 1.80 دولار عن مستوى ديسمبر البالغ 56.94 دولارا. وتحدد أسعار الخامات المتعددة حسب جودتها مقارنة بالخامات القياسية مثل خام برنت وخام ويست تكساس وخام دبي.

9.8 ملايين إنتاج السعودية

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح إن المملكة تخطط لإنتاج نحو 9.8 ملايين برميل يوميا من النفط في مارس.

وأضاف، لصحيفة «فايننشال تايمز» أمس، أن صادرات السعودية ستنخفض في مارس إلى 6.9 ملايين برميل يوميا.

وكان الفالح ذكر في تصريح سابق أن سوق النفط العالمي يعاني من التقلب، لكنه يتجه حاليا للمسار الصحيح، إذا عاد الطلب للنمو بمعدلات صحية، ليس فقط بالنسبة للعام الحالي، وإنما لفترات أبعد.

وأشار إلى أن المعروض العالمي من النفط خلال الأسبوعين الأولين من 2019 بدأ يعكس آثار القرارات المتخذة في الربع الأخير من 2018، وبدأ تفعيل خفض المعروض بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في الثاني من يناير الماضي.