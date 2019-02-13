شكرا لقرائتكم خبر عن مخزونات النفط الأمريكية تهبط 998 ألف برميل والان نبدء بالتفاصيل
وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 998 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من فبراير إلى 447.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لزيادة قدرها 2.7 مليون برميل.
وأشار المعهد إلى أن مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوما هبطت بمقدار 502 ألف برميل. وأظهرت بيانات معهد البترول إلى أن معدل استهلاك المصافي هبط بمقدار 832 ألف برميل يوميا.
وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت بمقدار 2.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.
وهبطت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا إلى 6.6 مليون برميل يوميا.
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