شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح : خفض إنتاج النفط إلى 9.8 مليون برميل يوميا والان نبدء بالتفاصيل

أبان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح أن المملكة تخطط لإنتاج نحو 9.8 مليون برميل يوميا من النفط في مارس، بما يقل أكثر من نصف مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الذي تعهدت به في إطار اتفاق عالمي لخفض الإمدادات.

وقال في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز: إنه إذا عجزت السعودية عن تحقيق التوازن في السوق من خلال تعديل الإنتاج، فإن العالم سيعاني بما لا سبيل لعلاجه.

» دعوى الاحتكار

وتطرق م. الفالح إلى مشروع قانون أمريكي قد يعرض أوبك لدعاوى قضائية بشأن مكافحة الاحتكار، قائلا: إن مشروع القانون قد يضر الاقتصاد العالمي، وعبر عن أمله بأن تفعل الولايات المتحدة الصواب.

» ارتفاع الأسعار

من جانب آخر ارتفعت أسعار النفط نحو 2%، بدعم من خفض الإنتاج بقيادة منظمة أوبك نتيجة لإعلان المملكة تخفيض الانتاج، إضافة إلى تأثير العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.17 دولار، بما يعادل 1.9%، إلى 62.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 1135 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتا، أو 1.7%، إلى 53.30 دولار.

وتعاني الأسواق من شح الإمدادات نظرا لتخفيضات الإنتاج الطوعية، التي سرت منذ أول يناير، بقيادة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا لتصريف تخمة المعروض العالمي.

وقال بنك جيه.بي مورجان الأمريكي في مذكرة أسبوعية: «نعتقد أن النفط لا يأخذ في الحسبان المخاطر الكامنة على صعيد المعروض في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تركز فيه الأسواق حاليا على المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين».

» رؤية أوبك

من جانب آخر خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أمس توقعها للطلب العالمي على النفط في 2019 بسبب تباطؤ الاقتصادات والتوقعات لنمو أسرع في معروض المنافسين، مما يبرز حجم التحدي الذي تواجهه المنظمة لمنع تخمة المعروض في الوقت الذي تبدأ فيه تخفيضات إنتاج جديدة.

وقلصت المنظمة في تقرير شهري لها توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2019 وقالت إن الطلب على خامها سينزل إلى 30.59 مليون برميل يوميا، بانخفاض 240 ألف برميل يوميا عن تكهناتها الشهر الماضي.

كانت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك +، اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على تقليص المعروض 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير للحيلولة دون تكون فائض إمدادات. وتبلغ حصة أوبك من ذلك الخفض 800 ألف برميل يوميا.

وقالت أوبك في التقرير إن إنتاجها النفطي تراجع 797 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 30.806 مليون برميل يوميا في يناير.