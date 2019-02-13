«كنوز» يحصد جائزة «أفضل منتج مصرفي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصد «الإمارات الإسلامي»، جائزة «أفضل منتج مصرفي» من مجلة «جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو» عن منتجه حساب التوفير «كنوز»، وتأتي الجائزة تأكيداً على نهج الابتكار الذي ينتهجه «الإمارات الإسلامي» ونجاح «حساب كنوز للتوفير» في غرس ثقافة سليمة للادخار في دولة الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن جوائز المجلة تهدف إلى تكريم الابتكار والإنجاز والنهج الاستراتيجي الفعّال في قطاع الخدمات المالية.

و قال وسيم سيفي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: وفقاً للنتائج التي توصل إليها «استبيان انطباعات المستهلكين» الذي أجرته شركة «ماكينزي آند كومباني»، يبحث 53% من المستهلكين في دولة الإمارات بشكل متزايد عن أساليب جديدة ومبتكرة للادخار.