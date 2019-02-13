شكرا لقرائتكم خبر عن «تسلا 3» تصل إلى دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
شهدت دبي في وقت متأخر أمس الأول الكشف عن أحدث طرز «تسلا» من السيارات الكهربائية، «موديل 3»، في صالة العرض الوحيدة للشركة على شارع الشيخ زايد.
وحظي «موديل 3» باهتمام عالمي كبير، حيث تم بيع حوالي 140 ألف وحدة، وباتت تعتبر من أفضل السيارات النخبة مبيعاً في الولايات المتحدة لعام 2018. وبإمكان العملاء من المنطقة الذين قاموا بحجز المركبة زيارة صالة العرض خلال الربع الثاني لانتقاء الإضافات، على أن يتم التسليم في وقت لاحق من العام.
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