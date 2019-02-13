شكرا لقرائتكم خبر عن 22.5 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 22.5 مليار درهم خلال عام 2018 تمت من خلال 54125 معاملة. وبلغ حجم المساحة المتداولة أكثر من 52 مليون قدم مربعة، فيما وصلت قيمة الرهون إلى 14.9 مليار درهم، وذلك حسب ما كشفه التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

قال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة إن هذا التطور يعود إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها الإمارة، وتنوع الخيارات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى التسهيلات التمويلية الكبيرة من قبل البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في القطاعين العام والخاص، بحيث غدت أسعار العقارات في متناول الكثير من الفئات المستثمرة، ومن مختلف المستويات التي أصبح بإمكانها الدخول بأريحية وثقة للسوق العقاري.

وأكد الشامسي أن «إمارة الشارقة أصبحت ملاذاً جاذباً للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري، ما ساهم في إعطاء قوة دفع إضافية أدت إلى نمو هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الإمارة.

وأشار الشامسي إلى القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بمنح إقامة طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين والمقيمين والمتقاعدين والراغبين في الدراسة في المؤسسات الأكاديمية بالدولة، إضافة إلى قرار حق الانتفاع للأجانب بالإمارة في بعض المشاريع العقارية باستخدامات مختلفة (سكني، تجاري، صناعي) ما ساهم في كسب ثقة المستثمرين المحليين والخليجيين والعرب والأجانب، وفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين الجدد.

معاملات الرهن

بلغ مجموع معاملات الرهن في مختلف المناطق 3459 معاملة بقيمة وصلت إلى أكثر من 14.9 مليار درهم، وتوزعت هذه المعاملات حسب النوع إلى 2114 معاملة رهن، و824 معاملة فك رهن، و521 معاملة زيادة رهن.

المعاملات حسب المناطق

وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة إلى 3254 معاملة، استحوذت مدينة الشارقة على نسبة 87.9% منها، حيث شهدت 2859 معاملة بيع في 105 مناطق، تصدرتها المناطق التجارية في الخان والنهدة والمجاز 3 وحوشي، وهي المناطق التي تتركز فيها الشقق المفرزة، بعدد معاملات وصل إلى 1431 معاملة، حيث شهدت منطقة الخان أعلى عدد في التداولات بواقع 509 عمليات تداول، فيما سجلت منطقة مويلح التجارية أعلى قيمة تداول بحجم 853.6 مليون درهم تمت من خلال 152 معاملة.

وشهدت المنطقة الوسطى106 معاملات بيع في 29 منطقة تصدرتها مناطق الذيد الزراعية، وسهيلة التجارية، والذيد التجارية، والمدام التجارية، حيث شكلت تلك المناطق نسبة 40.6% من إجمالي معاملات البيع في المنطقة الوسطى وذلك ب 43 معاملة. بينما توزعت باقي معاملات البيع والبالغ عددها 63 معاملة على 25 منطقة، ووصل حجم التداول في المنطقة الوسطى إلى أكثر من 147 مليون درهم خلال العام الماضي.

وفي مدينتي خورفكان ودبا الحصن تم إجراء 134 معاملة بيع في 20 منطقة تصدرتها منطقتا الحراي التجارية ب 28 معاملة، وتلتها منطقة الحراي الصناعية ب 21 معاملة، بنسبة وصلت إلى 45% من إجمالي معاملات البيع في مدينة خورفكان.

أما في مدينة كلباء فتم إنجاز 155 معاملة بيع في 26 منطقة، تصدرتها كل من المنطقة الصناعية والساف، وتجارية سور كلباء، حيث شكلت تلك المناطق نسبة47.1% من إجمالي معاملات البيع في المدينة، وذلك من خلال 73 معاملة. بينما توزعت باقي معاملات البيع والبالغ عددها 82 معاملة على 23 منطقة.

المعاملات السكنية في المقدمة

وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار، فقد استحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر، بنسبة وصلت إلى 67.7% من عدد معاملات البيع الكلي، تلتها المعاملات التجارية بنسبة 18.4%، فيما بلغت المعاملات الصناعية نسبة 11.4%، تبعتها المعاملات الزراعية بنسبة 2.5%. وأما من حيث عدد العقارات المتداولة فتصدرت الشقق السكنية بواقع 921 شقة، تلتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 535 عقاراً، تلتها الأراضي السكنية المبنية بإجمالي 462 عقاراً، ثم الأراضي الفضاء التجارية بواقع 347 عقاراً.

48 جنسية

وعلى صعيد المستثمرين، فقد استثمرت 48 جنسية من مختلف أنحاء العالم في الإمارة خلال عام 2018. حيث بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بمن فيهم مواطنو الدولة أكثر من 20 مليار درهم، وبلغت قيمة استثمار الجنسيات الأخرى 2.5 مليار درهم.