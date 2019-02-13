شكرا لقرائتكم خبر عن «إيويك» تستدرج خطابات نوايا لمحطة الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت شركة مياه وكهرباء الإمارات«إيويك» من شركات المقاولات تقديم خطابات نوايا للمشاركة في مناقصة محطة الطاقة الشمسية في الظفرة بطاقة 2 جيجا واط. وذكرت «ميد» أن الشركة حددت يوم 5 مارس/‏آذار المقبل موعدا نهائيا لتسلم الخطابات. و يشمل عقد المحطة المستقلة عمليات التمويل والتنفيذ والتشغيل والصيانة بموجب اتفاق شراء الطاقة طويل الأجل،حيث يتم إنشاء شركة خاصة بالمشروع شراكة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات تملك 40% من المحطة.

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