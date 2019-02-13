السيارات والتقنية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * تقدم «العربية للسيارات» فرصة لشراء «إنفينيتي» الجديدة كلياً، والاختيار بين طرز السيدان مع Q50 والرياضية متعددة الاستخدامات QX80 مع ضمان ممدد لمدة 5 سنوات.
* أعلنت «جي إم سي» عن وصول مركبتها «أكاديا» طراز العام 2019 إلى الإمارات والمنطقة. تتوفر «أكاديا» بنمط مقاعد تتسع لخمسة وستة وسبعة ركّاب، وتتمتّع بنظام توليد حركة فعّال وبنية هيكل خفيفة الوزن.
* تطرح علامة «بي إم دبليو» عدداً محدوداً من طراز M850i xDrive Coupe First Edition
* قدره 400 نسخة فقط، تصنع ما بين إبريل/نيسان ويوليو/تموز 2019 في مصنع BMW في دينغولفينغ.
* وتؤكد السيارة الجديدة الاستدامة، مع استهلاك الوقود المجمع بواقع 9.8 - 9.7 ليتر/100 كم، وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المجمعة 224 - 221 غ/كم، وتطرح عالمياً في الربيع.
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