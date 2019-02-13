ألمانيا تتوقع إنشاء محطتين لاستيراد الغاز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، أن تنشئ ألمانيا محطتين جديدتين على الأقل لاستيراد الغاز المسال، من الولايات المتحدة على سبيل المثال.

وقال ألتماير على هامش مؤتمر للغاز المسال أمس الثلاثاء في برلين مع مندوبين من الولايات المتحدة: «أرى أن هناك فرصة في موقعين على الأقل لتحقيق شيء»، وكان الحديث عن إنشاء محطة واحدة حتى الآن.

وذكر ألتماير، ثلاث مدن يمكن أن تقام بها هذه المحطات الجديدة، وهي برونسبوتل و فيلهلمسهافن وشتاده، حيث تشكلت في هذه المدن مجموعات شركات خاصة من أجل هذا الغرض. وقال ألتماير إنه يتوقع أن يُتخذ قرار بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة، وتحدث عن «مبلغ أساسي» ولكنه محدود في الوقت نفسه، دون أن يذكر مبلغاً بعينه.

من جانبه دعا نائب وزير الطاقة الأمريكي، دان برواليت، لتعزيز استيراد الغاز المسال من أمريكا.(د.ب.أ)