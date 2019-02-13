250 شركة ناشئة في «ستيب 2019» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تدشن «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، اليوم الأربعاء، خلال مشاركتها في «مؤتمر ستيب 2019»، برنامجها الأول من نوعه في المنطقة «الشريك المؤسس» الذي يهدف لمساعدة أصحاب المشاريع الناشئة في الدولة للبحث عن شريك مؤسس لمشروعهم التجاري، ومساعدتهم على الحصول على كفاءات لتطوير أعمالهم، وإتاحة المجال للشركاء المؤسسين الطموحين ليصبحوا من أصحاب الأعمال.

ويهدف برنامج «الشريك المؤسس» إلى وصل أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال في الدولة مع الشريك المؤسس المناسب لشركتهم أو مشروعهم التجاري بهدف تعزيز التعاون المشترك والعمل على نمو مشروعهم التجاري عالمياً. يعود مؤتمر ستيب 2019 إلى مدينة دبي للإنترنت بمشاركة 250 شركة من أنحاء العالم مع تحديات مثيرة ومشاركة فعّالة من برنامج «ستيب شو» الجديد والعرض الإقليمي الأول لسيارة "بورشيه" الكهربائية الجديدة .

في هذا العام يستضيف مؤتمر ستيب النسخة الأولى من ستيب شو، البرنامج الذي سيقام اليوم في قاعة ستيب ستارت. مع أجواء فرحة وممتعة وغير رسمية سيقوم مضيفنا سنان الخطيب بمقابلة المتزلجة الإماراتية زهرة لاري والمدير التنفيذي ل«ومضة كابيتال» فادي غندور، الذي أطلق مؤخراً «ومضة إكس». إن برنامج المنح من «ومضة إكس» يقدم للراغبين من رجال الأعمال البيئة المناسبة لبناء شركاتهم الناشئة والوصول الى شبكة «ومضة».

في حين أن بعض الأنشطة تعتبر جديدة على مؤتمر ستيب 2019، إلا أن قرية «فيزا فنتيك» تعود هذا العام إلى قاعة «ستيب موني». وتدعو هذه المبادرة الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية إلى عرض أفكارها وإعطائها الفرصة للتواصل مع شركات ناشئة أخرى ومؤسسات مالية ومستثمرين محتملين.