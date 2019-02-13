«جي إف إتش» تتوقع التخارج من أصول ب 200 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية عن صفقة تخارج من أصول عقارية ستتم خلال الربع الأول الحالي من المتوقع أن تدرّ على المجموعة أرباحاً جيدة، ضمن خطة تخارجات أعلن عنها في العام الماضي بقيمة مليار دولار ستتم على 5 سنوات.

وأوضح في تصريحات ل«قناة العربية»: «لقد بعنا 140 مليون دولار العام الماضي، واليوم نعلن عن صفقة تخارج أيضا ب100 مليون دولار أخرى، وسنتخارج من أصول عقارية بما لا يقل عن 200 مليون دولار في العام 2019».

وعن ارتفاع إيرادات المجموعة 20% بسبب تضمين تسوية مطلوبات بقيمة 113 مليون دولار، أوضح الريس أن المبلغ لا يأتي بأكمله من إيرادات تسويات نزاعية قائلاً: «هناك 45 مليون دولار ليست تسويات بل دخلت كأرباح في المجموعة بعد شراء إحدى الشركات التابعة وتسديد ديونها بصفقة استطعنا من خلالها الحصول على خصم كبير في سعر الديون».

وتابع: «كذلك كسبنا إحدى القضايا القانونية واسترجعنا تقريبا 22 مليون دولار، وقسم آخر جاء من خلال بيع أحد الأصول العقارية للحديقة المائية في البحرين، ما در عائدات ب31 مليون دولار. أما القسم المتبقي، فجاء من إلغاء بعض الديون المتراكمة بعد الحصول على خصم مع الأطراف الثانوية ما أدى إلى انخفاض التكاليف».