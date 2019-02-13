أحمد محبوب مصبح يكرّم ضباط جمارك دبي المتميزين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي تأدية ضباط الجمارك واجبهم الوظيفي على أكمل وجه وإنجاز العديد من الضبطيات النوعية،لحماية المجتمع، ودرء المخاطر عن أفراده، خاصة في ظل تزايد التحديات الأمنية والاقتصادية التي يشهدها العالم والتي تزيدنا إصراراً على تقديم تجربة ثرية للمتعاملين مع رفع أعلى درجات اليقظة .

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته إدارة الموارد البشرية ، لتكريم 35 موظفاً من ضباط جمارك دبي المتميزين.وقال مدير جمارك دبي: إن التعامل مع هذا العدد الهائل من المسافرين و الذي بلغ نحو 89 مليون مسافر عبر مطارات دبي العام الماضي إلى جانب الشحنات المختلفة والتي سجلت نحو 9.6 مليون معاملة جمركية في العام 2018 يتطلب رفع أعلى درجات اليقظة لدى ضباط الجمارك لتعزيز الأمن وحماية المجتمع.