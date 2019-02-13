أمريكا تتطلع لمحادثات التجارة.. والصين تقر ب «زيادة التباطؤ»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أمس الثلاثاء، إنه يتطلع إلى إجراء مفاوضات تجارة مهمة على مدى عدة أيام، وذلك لدى وصوله إلى العاصمة الصينية لإجراء محادثات رفيعة المستوى تهدف إلى التوصل إلى اتفاق قبيل الموعد النهائي في أول مارس/‏ آذار، فيما أقرت بكين بتوقعها لمزيد من التباطؤ في نمو الاستهلاك فيها.

وأبلغ منوتشين الصحفيين في الفندق الذي ينزل فيه «أشكركم جميعاً، من الرائع أن أزور بكين مجدداً، نتطلع إلى عدة أيام مهمة من المحادثات»، ومن المقرر أن يجري منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، الذي وصل قبله، امس، محادثات يومي الخميس والجمعة مع ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني والمستشار الاقتصادي الكبير للرئيس شي جين بينج.

من جهتها، قالت وزارة التجارة الصينية، أمس الثلاثاء، إن من «المرجح جداً» أن يسجل نمو الاستهلاك في الصين مزيداً من التباطؤ في العام الحالي مع فتور الاقتصاد، ما يبرز المخاطر المتزايدة التي تواجه العملاق الآسيوي في الوقت الذي يخوض فيه حرباً تجارية مع الولايات المتحدة.

وأعلنت السلطات الصينية بالفعل مجموعة من إجراءات الدعم لتخفيف آثار الخلاف التجاري على الشركات والاستثمار، وتعول على قاعدة المستهلكين الضخمة في البلاد لتخفيف أثر تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقاً.

وقال وانج بن، المسؤول بوزارة التجارة للصحفيين «الضغوط التي تواجه سوق المستهلك ستزيد، ومن المرجح جداً أن يسجل نمو الاستهلاك مزيداً من التباطؤ».

وتابع أن ضعف مبيعات التجزئة في العام الماضي، والتي سجلت نمواً بنسبة تسعة في المئة في المتوسط هو الأبطأ في 15 عاماً، يرجع إلى ضعف «دوري» في مبيعات السيارات والإنفاق المرتبط بالإسكان، رغم أن القطاعات الأخرى استمرت في تسجيل نمو «طبيعي نسبياً».

وانكمشت مبيعات السيارات في أكبر سوق في العالم لأول مرة منذ التسعينات، وتراجع نمو مبيعات التجزئة في عطلة السنة القمرية الجديدة التي انتهت لتوها إلى أقل مستوى منذ عام 2011 على الأقل، في مؤشر جديد على استمرار المستهلكين في توخي الحذر مع تعثر الاقتصاد.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية، أمس الثلاثاء، تباطؤ نمو إيرادات السياحة في الصين العام الماضي لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، ما يلقي الضوء على تنامي المخاطر التي يتعرض لها القطاع سريع النمو في الوقت الذي يزداد فيه حذر المستهلكين الصينيين.

وأظهرت بيانات من وزارة الثقافة والسياحة الصينية نمو إجمالي إيرادات السياحة 10.5% في 2018 إلى 5.97 تريليون يوان (881.49 مليار دولار)، من نمو 15.1% في 2017، وفي أبطأ وتيرة منذ 2008، حين لم يزد النمو على 5.8%. (وكالات)