قطاع التجزئة يدعم احتفالات السنة الصينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت دبي على مدار الأيام القليلة الماضية مناسبةً مبهجةً حافلةً بالألوان والتراث والأنشطة المتنوّعة، حيث استضافت مجموعةً من الفعاليات المشوّقة في مختلف أنحاء المدينة، وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة الصينية الجديدة، شملت عروض الرقص الصيني التقليدي، وكذلك الزينة والديكورات المميّزة في مراكز التسوّق، بالإضافة إلى تقديم عروض ترويجية جاذبة للمتسوقين.

وبالمناسبة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تُعدّ احتفالات رأس السنة الصينية الجديدة من الأحداث الأساسية المدرجة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، فهي مناسبة مهمّة للصينيّين يحتفلون بها في مختلف أنحاء العالم. »

وعلّق الشيخ ماجد المعلا، رئيس مجلس إدارة مبادرة «هلا بالصين» بقوله: «وصلت علاقاتنا مع الصين هذا العام مرحلة متطورة، وذلك عقب استضافتنا وتنظيمنا لأكبر احتفالات رأس السنة الصينية خارج الصين».