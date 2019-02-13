شح الإمدادات يعيد النفط للارتفاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط نحو 3% أمس الثلاثاء، بدعم من خفض الإنتاج بقيادة منظمة أوبك والذي قالت السعودية إنها ستتجاوزه بما يزيد على نصف مليون برميل يومياً، إضافة إلى تأثير العقوبات الأمريكية في إيران وفنزويلا.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.9%، إلى 63.26 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.8%، إلى 53.99 دولار.

وتعاني الأسواق شح الإمدادات نظراً لتخفيضات الإنتاج الطوعية، التي سرت منذ أول يناير/‏ كانون الثاني، بقيادة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا لتصريف تخمة المعروض العالمي.

وقال بنك جيه.بي مورجان الأمريكي في مذكرة أسبوعية «نعتقد أن النفط لا يأخذ في الحسبان المخاطر الكامنة على صعيد المعروض في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تركز فيه الأسواق حالياً على المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين».

من جهته، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لصحيفة فايننشال تايمز إن المملكة تخطط لإنتاج نحو 9.8 مليون برميل يومياً من النفط في مارس/‏ آذار، بما يقل أكثر من نصف مليون برميل يومياً عن مستوى الإنتاج الذي تعهدت به في إطار اتفاق عالمي لخفض الإمدادات.

وأفاد مقال نشرته فايننشال تايمز أمس الثلاثاء بأن صادرات السعودية ستنخفض في مارس/‏ آذار إلى 6.9 مليون برميل يومياً.

ويعني رقم إنتاج مارس/‏ آذار أن السعودية ستخفض الإنتاج طواعية أكثر من 500 ألف برميل يومياً عن مستوى الإنتاج الذي تعهدت به في الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا.

وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر/‏ كانون الأول ودخل حيز التنفيذ في بداية العام، يبلغ حجم الإنتاج المستهدف للسعودية 10.311 مليون برميل يومياً.

وفي المقابلة، تطرق الفالح إلى مشروع قانون أمريكي قد يعرض أوبك لدعاوى قضائية بشأن مكافحة الاحتكار، قائلاً إن مشروع القانون قد «يضر» الاقتصاد العالمي، وعبر عن أمله بأن تفعل الولايات المتحدة «الصواب».

(وكالات)