«لا مير» تقدم عروضاً للتسوق والطعام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دعت «لا مير»، الوجهة الشاطئية من «مِراس»، للمشاركة في العروض الاحتفالية، وتذوق الشوكولاته اللذيذة المصممة على شكل القلوب، والتي توزع في مختلف أنحاء الوجهة، في أجواء منتصف فبراير الشاعرية.

وستتاح لضيوف «لا مير» المحتفلين في 14 فبراير فرصة اختبار تجارب فريدة في التسوق، وتناول الطعام، في أجواء شاطئية مفعمة بالحيوية والنشاط، وإسعاد أحبائهم باختيار موقعهم المفضل بين تشكيلة المطاعم المتاحة، والتي تشمل «ليفي»، و«كاتش 22» و«ماستي»، لقضاء أمسية لا تنسى بهذه المناسبة.