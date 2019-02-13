شكرا لقرائتكم خبر عن 100 شركة تتنافس على مشاريع طاقة في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تركي الشهري رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية: «إن 100 شركة من 35 دولة تقدمت بطلبات؛ لتنفيذ سبعة مشاريع للطاقة المتجددة في السعودية من أصل 12 مشروعاً ستنفذ خلال العام الجاري».
ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية، أمس الثلاثاء، عن الشهري قوله: إن «من بين الشركات ال100 المتقدمة لتنفيذ المشاريع، 57 شركة مسجلة في السعودية»، وأضاف: إن عملية تأهيل الشركات المتقدمة لتنفيذ هذه المشاريع؛ ستكون بشكل تسلسلي بما يعادل كل شهر تقريباً، موضحاً أنه من الممكن تقديم التأهيلات المطلوبة خلال نهاية الشهر الجاري، على أن يتم توضيح المتأهلين بعدها بشهر أو شهرين.(د ب أ)
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