الأخضر يلون مؤشري السعودية والكويت.. والبحرين وعمان بالأحمر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات منتصف الأسبوع، في جلسة يوم أمس الثلاثاء، وفي ظل ذلك ارتفع أداء السوق السعودية 0.67%، ليغلق مؤشرها العام عند 8600.32 نقطة، كما ارتفعت السوق الكويتية 0.87%، بعدما أقفل مؤشرها العام تعاملاته عند 5504.21 نقطة، وفي المقابل تراجع أداء السوق البحرينية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1389.45 نقطة، متراجعاً 0.66%، كما تراجع أداء السوق العمانية حيث تراجع مؤشرها العام 0.40% ليقفل عند مستوى 4124.79 نقطة.

السعودية

ارتفع أداء سوق الأسهم السعودية في جلسة يوم أمس الثلاثاء وسط ارتفاع أداء أغلبية القطاعات، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق العام بواقع 56.93 نقطة أو ما نسبته 0.67% ليقفل عند مستوى 8600.32 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 119.7 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 107 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 65 شركة.

الكويت

ارتفع أداء السوق الكويتية في أولى تعاملات الأسبوع، في جلسة أمس الثلاثاء، في ظل ارتفاع التعاملات؛ حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 47.48 نقطة أو ما نسبته 0.87% وصولاً إلى مستوى 5504.21 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 54.5 مليون سهم بقيمة 18.7 مليون دينار، نفذت من خلال 2715 صفقة.

البحرين

تراجعت السوق البحرينية خلال تعاملات جلسة يوم أمس، بعد أداء سلبي لقطاعي الصناعة والاستثمار، وفي ظل تعاملات جيدة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 9.20 نقطة أو ما نسبته 0.66%، ليقفل عند مستوى 1389.45 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.5 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار.

عمان

تراجع مؤشر السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس الاثنين، وسط تراجع قطاعي الخدمات والمال، في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 16.75 نقطة أو ما نسبته 0.40% ليقفل عند مستوى 4124.79 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 17.5 مليون سهم بقيمة 2.5 مليون ريال.