أسهم الإمارات بدون تغيير على مؤشر «إم إس سي آي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أبقت مؤسسة «إم إس سي آي» خلال مراجعتها الربعية لمؤشرها القياسي للأسواق الناشئة، أمس، على الشركات الإماراتية المدرجة في المؤشر دون تغيير، فيما تنتظر الأسهم المراجعة نصف السنوية في مايو/‏‏أيار المقبل. وبحسب تقرير «إم إس سي آي» لم يتم اتخاذ أي تغييرات على قائمة الشركات الإماراتية ضمن جميع المؤشرات خلال المراجعة الفصلية التي تتم كل فبراير/‏‏شباط.

جاءت الخطوة، بعكس توقعات بعض المحللين والخبراء في الأسواق المالية المحلية، بخروج شركات وخاصة في القطاع العقاري مثل «داماك» و«إعمار للتطوير» و«إعمار مولز» من مؤشر «إم إس سي آي»، بسبب ضعف الأداء وتراجع مستويات السيولة في الأسواق، فيما توقع آخرون إجراء تغييرات خلال المراجعة نصف السنوية في مايو/‏‏أيار المقبل.

وأشارت التوقعات إلى خروج بعض الأسهم في الأسواق المحلية من مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، وبالتالي ازدادت الضغوط على سوق دبي المالي، مما دفعه لتسجيل تراجعات متتالية.

والشركات المحلية المدرجة في المؤشر هي: «أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«أبوظبي التجاري» و«إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» و«داماك العقارية» و«الدار العقارية» و«موانئ دبي العالمية».

وتجري «إم إس سي آي» مراجعات دورية ربعية ونصف سنوية للأسهم المدرجة في مؤشراتها، حيث شملت التغييرات المؤشر القياسي العالمي، بإضافة 17 شركة وحذف شركة واحدة.