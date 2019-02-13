«إمباور»: 17% نمو استخدام القنوات الذكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إتمام 90% من معاملاتها عبر المنافذ الذكية، حيث توفر خيارات إلكترونية متعددة تسهل على المتعاملين، البالغ عددهم أكثر من 100 ألف، دفع فواتيرهم، سواء من خلال نظامها الإلكتروني المتوفر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أو من خلال الخدمات الإلكترونية التي يتيحها شركاؤها من بنوك ومؤسسات مالية.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي ل «إمباور»: نكثف جهودنا لدعم التحول نحو القنوات الذكية في إنجاز المعاملات الحكومية، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.

وحقق التحول إلى القنوات الذكية في مختلف تعاملات «إمباور» نمواً متسارعاً، وذلك في إطار جهودها لتنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، حيث شهدت نسبة الإقبال على استخدام القنوات الإلكترونية لإتمام مختلف المعاملات المالية والإدارية للمتعاملين، إقبالاً كبيراً من طرف المتعاملين، حيث سهلت هذه القنوات لهم إنجاز مختلف المعاملات من بينها دفع الفواتير والاطلاع على الفواتير السابقة والتسجيل في خدمات الشركة وتتبع الطلبات المقدمة، والاطلاع على معدلات الاستهلاك عبر الإنترنت، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى، وقد أجرى المتعاملون حوالي 614 ألف معاملة في سنة 2018، وذلك يعكس نمواً ب 17% من معدل استخدام القنوات. وتم رصد 382 ألف معاملة دفع عبر القنوات، كما قام حوالي 52 ألف متعامل بسداد فواتيرهم عبر أجهزة الدفع النقدي للبنوك وشركات الصرافة.