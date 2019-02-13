63 مليون درهم تداولات «أبوظبي الأول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تراجع مؤشر سوق أبوظبي مجدداً 0.44% عند مستوى 5024.49 نقطة، مع انخفاض أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

شهد السوق تداول 44.94 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 185 مليون درهم، نفذت من خلال 1788 صفقة، وجرى تداول أسهم 27 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 19 شركة.

وتصدر سهم أبوظبي الأول التداولات بقيمة 63 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.13% إلى 14.98 درهم، تلاه سهم اتصالات بسيولة بقيمة 33 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 0.36% ليغلق عند 16.96 درهم، ثم سهم الاتحاد الوطني بتداولات بلغت 20 مليون درهم، وانخفض بنسبة 0.78% إلى 5.11 درهم.

وارتفع سهم ميثاق 9.77% مغلقاً عند 0.72 درهم، تلاه سهم أبوظبي الوطنية للتأمين، وزاد بنسبة 4.17% عند 3.75 درهم، ثم سهم اتصالات مرتفعاً 0.36% إلى 16.96 درهم.

وسجل سهم جلفار التراجع الأكثر بنسبة 8.99% إلى 1.72 درهم، تلاه سهم طيران ابوظبي، وهبط بنسبة 6.83% عند 3 دراهم، ثم سهم إشراق، متراجعاً 5.78% ليغلق عند 0.42 درهم.