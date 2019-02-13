«النقد الدولي» يبرز جهود الإمارات في احتضان «الفينتك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أبرز تقرير حديث من «صندوق النقد الدولي» جهود الإمارات؛ لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة، متناولاً مبادرات الدولة؛ من خلال حاضنات الشركات الناشئة، وبخاصة شركات التكنولوجيا المالية، المعروفة باسم شركات «الفينتك». وركز التقرير بشكل خاص على حاضنة مركز دبي المالي العالمي لشركات التكنولوجيا المالية «فينتك هايف»، التي أطلقها المركز عام 2017.

ولفت في تقرير الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلى أن بعض الشركات ضمن الحاضنة يتسنى لها الحصول على ترخيص للعمل في المركز من سلطة دبي للخدمات المالية، التي تعمل من جانبها على تطوير تشريعات متناسبة مع التطور التكنولوجي؛ مثل: القوانين المتعلقة بمنصات التمويل الجماعي، وهذه الجهود هي التي جعلت من المركز اليوم منصة ناجحة للعديد من شركات التكنولوجيا المالية الناجحة.

وأورد التقرير، أن الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتحديد، يعد عنصراً أساسياً في توجه العديد من الدول إلى تنويع اقتصاداتها، وتحقيق النمو الاقتصادي. وأكد أن المنطقة متأخرة عن معظم المناطق الأخرى؛ من حيث سهولة حصول هذه المشروعات على التمويل.

ومن الممكن أن يسهم تحسين الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز فعالية السياسات المالية العامة والنقدية، وتحقيق الاستقرار المالي.