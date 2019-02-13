شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» تلتقي العارضين للتشاور حول محطة حصيان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، لقاء شركات استشارات هندسية منتقاة للتشاور حول دروها في محطة حصيان المستقلة. وكانت الهيئة قد تسلمت سابقا عروض خمس شركات استشارات هندسية للمنافسة على عقد خدمات المشروع الاستشارية. وقالت «ميد»: إن الهيئة دعت بعض تلك الشركات لعرض وجهات نظرها في لقاء يعقد خلال الأسبوع الثالث من فبراير/‏شباط، وسيتم عرض تصورات الشركات فيما يخص الجوانب الفنية والمالية.

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