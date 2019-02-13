«إينوك» توسع عملياتها في قطاع الطيران المصري

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أعلنت مجموعة «إينوك» عن خططها لتوسعة نطاق عملياتها لتزويد وقود الطائرات في مصر، من خلال استحواذها على حصة في نظام ضخ وقود الطائرات في المبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي. كما تخطط المجموعة أيضاً لتعزيز حضورها في مصر عبر تأسيسها لمكتب محلي لإدارة عمليات المجموعة بقطاع الطيران، وتسويق وقود الطائرات، ما يمثل رافداً لتنمية وتطوير البنية التحتية للقطاع في الجمهورية.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب توقيع مجموعة «إينوك» لاتفاقية مع «الهيئة المصرية العامة للبترول» لتزويد وقود الطائرات إلى جميع المطارات الرئيسية في مصر، ما يوفر المزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.

وتم بناء نظام ضخ وقود الطائرات لتزويد الوقود إلى 18 طائرة في المبنى 2، وتم تشغيله عام 2017، وشهد استثمارات وعمليات تطوير متواصلة من أبرز الشركات المصرية والدولية .وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: أصبحت المجموعة بانضمامها إلى تحالف شركات النفط في مصر واحدة من الشركات العالمية التي تسهم بدورها في دعم خطط التنمية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مصر.