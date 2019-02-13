شكرا لقرائتكم خبر عن عروض تسويقية جديدة لمجمع «ماج آي» السكني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” طرحت «ماج للتطوير العقاري»، ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة، عروضاً للعملاء في مشروع «ماج آي»، وهو مجمع سكني مسور بالكامل يضم منازل «التاون هاوس»، وشققا سكنية في منطقة «ميدان 7» في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

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