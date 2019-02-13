لماذا يفشل نصف الابتكارات في التحول إلى واقع؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نشرت شركة «أوراكل» تقريراً كشفت فيه أن الشركات تفشل في تحويل أكثر من نصف مشاريع الابتكار إلى واقع عملي. وعلى الرغم من الترابط الوثيق بين تحقيق النمو والقدرة على تطبيق الابتكار، فإن أكبر المعوقات التي تواجه الشركات على هذا الصعيد، ضعف تنفيذ العمليات ونقص التركيز فيها. وبيّن التقرير أن معوقات الابتكار كانت أبرز بصورة خاصة في الشركات الكبرى والشركات التي تنمو بمعدلات أعلى.

ويعرض التقرير الذي يحمل شعار «امتلاك برنامج ناجح للابتكار» نتائج استقصاء آراء أكثر من 5000 متخصص وصانع قرار في مجال البرمجيات والحلول السحابية من العاملين في مجموعة واسعة من الشركات التي تنشط في 24 سوقًا عالميًا وتتراوح إيرادات كل منها بين أقل من مليون جنيه إسترليني وأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني، وتتنوع أحجامها بين الشركات المتوسطة التي يعمل فيها مئة موظف، والشركات الضخمة التي يعمل فيها أكثر من 50 ألف موظف.

وقد توصل التقرير إلى أن: ثلث الشركات غارقة تحت ضغط كبير سببه الإفراط في إطلاق مشاريع الابتكار.

} 85 % من الشركات التي تشهد نموًا يتراوح بين القوي والكبير تستثمر في مجال الابتكار.

} 21 % قالوا: إن ضعف الالتزام بالإنجاز فيها يمثل العائق الرئيسي أمام قدرة شركاتهم على الابتكار.

} 22 % معدل افتقار الشركات للإجراءات اللازمة بما يعوق جهودها لتحقيق الابتكار بينما ألقت 22% من المشاركين باللائمة على افتقار الشركات للرؤية الواضحة.

} 22 % من المشاركين في الاستقصاء قالوا: إن افتقار شركاتهم للاستثمار في التكنولوجيا يعوق تنفيذ برنامجها لتحقيق الابتكار.

أظهر التقرير أن إفراط الشركات في الالتزام بالابتكار أدى إلى نتائج عكسية، ومنعها من تجسيد مبادراتها الابتكارية على أرض الواقع، إذ اعترف ثلث المشاركين في الاستقصاء بأن شركاتهم غارقة تحت ضغط الإفراط في المشاريع. وبرزت هذه المشكلة بوضوح خصوصًا في الشركات التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفع، إذ أفادت 38% منها أن لديها فائضاً من المبادرات الموازية.

وقال 22% من المشاركين في الاستقصاء: إن مراحل سير العمل المثالي في شركاتهم لا تنفذ فيها بصورة صحيحة بعد على الرغم من طموحها إلى دمج العمليات التي تحفز على الابتكار فيها، وعلى جانب آخر قال 19% من المشاركين في الاستقصاء: إن العائق الأساسي أمام شركاتهم لتحقيق الابتكار هو نقص التكنولوجيا المناسبة لأعمالها.

أظهر التقرير أن عدم الالتزام الكافي من الشركة وافتقاد تحديد المسؤولية الواضحة لجهة في الشركة عن الابتكار، يشكلان العائقين الرئيسيين أمام نجاح الشركة في تحقيق الابتكار، إذ تقاسم المديرون التنفيذيون (48%) وإدارة تكنولوجيا المعلومات (46%) المسؤولية المشتركة عن قيادة الابتكار، لكن وجد أيضًا أن وظائف أخرى قد تتولى هذه المسؤولية بنسب متساوية تقريبًا (35-41%).

كشف التقرير أن الشركات تبتعد عن مؤشرات قياس العائد على الاستثمار؛ أي معدل إنتاجية الموظفين (53%) ومستوى الإيرادات (53%)، وأنها أخذت تتجه أكثر نحو قياس جودة تجربة العملاء (57%).