«فارنك» تضع حجر الأساس لسكن الموظفين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «فارنك»، عن بدء العمل في المشروع السكني الجديد لموظفيها والواقع في مجمع دبي للاستثمار بتكلفة تصل إلى 150 مليون درهم.

سيتم الانتهاء من أعمال المشروع الذي يمتد على مساحة 100,000 قدم مربعة، ويتسع لنحو 5000 موظف من موظفي «فارنك» بحلول صيف عام 2020. وباستخدام أحدث الوسائل والتقنيات الذكية، سيبدأ تشييد هذا المبنى المنخفض الذي يتكون من طابق سفلي وطابق أرضي و5 طوابق علوية، ويتميز بكونه صديقاً للبيئة .

وتستثمر «دبي الجنوب» نحو مليار درهم إماراتي لتطوير المرافق الرئيسية والبنية التحتية مع التركيز بشكل أساسي على قطاع الخدمات اللوجستية في السنوات القليلة المقبلة، بالتزامن مع معدلات النمو المرتفعة التي يسجلها هذا القطاع على أساس سنوي، وصعود «دبي وورلد سنترال» إلى سلم التصنيف العالمي لحجم الشحن الدولي، حيث باتت تحتل الآن المرتبة 20 عالمياً.