ويل آي إم: «ماجد الفطيم» في طريقها لمقارعة «أمازون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ويل آي ام مؤسس شركة I.AM بلاس ورئيسها التنفيذي في مقطع نشره على «تويتر»، بعد إطلاق منصة «أوميجا» مع مجموعة ماجد الفطيم خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، إن مجموعة ماجد الفطيم في طريقها لأن تصبح بحجم «أمازون».

وأضاف الفنان الذي حصل على جائزة الغرامي المرموقة في تصريحات ل «أريبيان بزنس»: «لقد عملت على إنشاء هذه الشركة التي تطبق نظام تواصل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بطريقة لا تحاكي نمط الشركات العملاقة الموجودة حاليا، ولكن توفير منتج يثري حياة الناس بشكل كبير». وأشار ويل إلى أن البيانات هي نفط العصر الجديد، وهي القوة الجديدة، والذكاء الاصطناعي الخاص أهم من الكمبيوتر الشخصي اليوم.