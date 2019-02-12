ميلينيوم تفتتح فندق بلايس مارينا دبي في النصف الأول

يطل الفندق الجديد على مرسى دبي وجزيرة النخلة

الخليج 365 - الإمارات:

قالت "مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيو" في الشرق الأوسط وأفريقيا إنها ستفتتح فندق "ميلينيوم بلايس مارينا" بدبي خلال النصف الأول من العام الجاري، ويضم الفندق 453 غرفة وجناحاً.

وحسب ما أوردت صحيفة "الخليج"، يطل الفندق الجديد على مرسى دبي وجزيرة النخلة، ويتيح للضيوف الوصول إلى ممشى المارينا وشاطئ جميرا ومحطة المترو سيراً على الأقدام.

وتم الإعلان عن الفندق الجديد عقب إطلاق العلامة الجديدة لمجموعة الفنادق وهي ميلينيوم بلايس كإضافة جدية لمحفظتها من علامات الضيافة.

ومیلینیوم شركة فنادق عالمية تملك وتدير أصولاً وتشغل ما يزيد على 130 فندقاً وقرابة 40,000 غرفة حول العالم، إضافة إلى علاماتها التجارية المتنوعة التي تخدم مختلف الأسواق.

وتدير المجموعة الفندقية حالياً 38 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن تفتتح 14 فندقاً خلال العام الجاري، و40 فندقاً في الأعوام المقبلة.

وفي الإمارات، تضم حقيبة میلینیوم نحو 1,500 غرفة فندقية، ويبلغ إجمالي عدد الفنادق التي تديرها حوالي 12 فندقاً.