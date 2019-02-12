أرباح بنك الاتحاد الوطني تنخفض 28% العام الماضي

عزا المصرف انخفاض الأرباح إلى تدني الإيرادات وزيادة مصاريف التشغيل

الخليج 365 - الإمارات:

تراجعت أرباح "بنك الاتحاد الوطني" 28% إلى نحو 1.1 مليار درهم نهاية العام الماضي، مقارنةً مع 1.64 مليار درهم أرباح 2017.

وعزا المصرف انخفاض الأرباح في بيان على "سوق أبوظبي للأوراق المالية" إلى تدني الإيرادات التشغيلية لـ3.3 مليار درهم، مقابل 3.6 مليار درهم في 2017، وزيادة المصاريف التشغيلية إلى 1.2 مليار درهم، مقارنةً مع 1.1 مليار درهم في 2017.

وتراجعت أرباح "بنك الاتحاد الوطني" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 6% إلى نحو 1.26 مليار درهم (0.46 درهماً للسهم)، مقارنةً مع 1.35 مليار درهم أرباح الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.

وانخفضت الأرباح 12% خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 835.2 مليون درهم (0.30 درهماً للسهم)، مقارنةً مع ربح 951.1 مليون درهم في النصف الأول 2017.

وأعلن المصرف حديثاً أن مجلس إدارته سيناقش مقترح توزيع أرباح على المساهمين عن 2018 بنسبة 20% من رأس المال (ما يعادل 20 فلساً/ للسهم)، ويبلغ رأس المال الحالي للبنك 2,751.43 مليون درهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.