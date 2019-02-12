“الكهرباء” توقع عقدا لإنشاء محطة محولات سمنود الجديدة بقيمة 188 مليون

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وقعت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالي اليوم الثلاثاء/ عقدا مع الشركة المصرية الألمانية لصناعة المنتجات الكهربائية (إيجيماك) لتنفيذ مشروع إنشاء محطة محولات سمنود الجديدة; لمجابهة زيادة الأحمال بمنطقة كهرباء الدلتا, وذلك بقيمة إجمالية للعقد تبلغ حوالي 188 مليون جنيه.

ونقل بيان صحفي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن المهندسة صباح مشالي قولها إن العقد يتم تمويله من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء, وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهرا.

وأوضحت مشالي أن العقد يتضمن إنشاء محطة محولات سمنود الجديدة جهد 11/66 ك.ف سعة (3? 40) ميجافولت أمبير بدون توريد المحولات الرئيسية.

ويأتي توقيع العقد في إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمختلف المحافظات, وذلك ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية.

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