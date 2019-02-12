التموين توضح حقيقة حذف 16 فئة من منظومة الدعم

كتبت- عايدة رضوان:

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا يتضمن مقترحًا من 16 معيارًا للفئات المقرر استبعادها من منظومة الدعم السلعي ودعم الخبز.

ونصت المعايير على حذف عدة فئات، هي: "الأسر التي يزيد إجمالي دخلها الشهري عن 10 آلاف جنيه من العاملين بالحكومة بالقطاع العام والخاص والهيئات الاقتصادية وغيرها، أصحاب المعاشات، على أن تكون قيمة المعاش 6 آلاف جنيه فأكثر، المزارعين الحائزين على أرض زراعية أو حدائق مثمرة بمساحات تقدر بـ 10 أفدنة فأكثر، وغيرها"، إلا أن المنشور لم يتضمن أي إشارة عن جهة الإصدار.

ومن جانبه، نفى أحمد...