شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع وسط إقبال على أصول المخاطرة وانتعاش أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم بفعل إقبال المستثمرين اليوم على أصول المخاطرة وتجنب الملاذات الآمنة فضلاً عن صعود أسعار النفط الذي دعم بدوره العملة الكندية.



وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:39 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.96 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل سعر عند 96.8 نقطة.



وتجنب مستثمرون أصول الملاذ الآمن بفعل ارتياح ساد الأسواق حيال التوصل إلى اتفاق مبدئي بين البيت الأبيض والكونجرس بشأن تمويل الحكومة الأمريكية.



وفي أسواق النفط، ارتفع سعر خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:41 جرينتش بنسبة 1.9% إلى 53.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.05 دولار وأقل سعر عند 52.2 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 2.1% إلى 62.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.3 دولار وأقل سعر عند 61.5 دولار.



وارتفع الدولار الكندي أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 15:52 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7542، وسجل أعلى سعر عند 0.7555 وأقل سعر عند 0.7506.