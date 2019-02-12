شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العبار: أعمال "إعمار"تستهل العام الجاري بـ"مفاجأة طيبة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية أن مستوى الأعمال للشركة في الشهر الأول من عام 2019 شكل"مفاجأة طيبة".

وأوضح محمد العبار في مقابلة مع قناة العربية، أن الأداء بالشهر الأول من العام الجاري، وكذلك النتائج بالربع الرابع جاءت أعلى من توقعاتنا، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 4.3 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل صافي ربح بلغ 4.16 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، وبارتفاع نسبته 4%.